Süveyda'da Mezhep Çatışması: 15 Ölü

Suriye'nin güneyinde Dürzi azınlığın yoğun olarak yaşadığı Süveyda'da çıkan çatışmalarda en az 15 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor.

Reuters haber ajansı çatışmaların Dürzi silahlı kişiler ve bölgedeki Bedevi aşiretler arasında olduğunu kaydediyor.

Ajansa bilgi veren Süveyda'daki hastanede çalışan bir kişi, morgda 15 cesedin bulunduğunu söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise (SOHR) çatışmalarda çoğunluğu Dürzi en az 37 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

SOHR haberlerini yerel kaynaklara dayandırıyor.

BBC ölümlere ilişkin açıklamaları bağımsız kaynaklara doğrulatabilmiş değil.

Yerel haber sitesi Süveyda 24, çatışmalar nedeniyle Şam-Süveyda otoyolunun kapatıldığını bildirdi.

Çatışmalarda en az 50 kişinin yaralandığı da aktarılıyor.

Reuters'ın sözlerini aktardığı Süveyda24 web sitesini yöneten Dürzi araştırmacı Rayan Marouf, "Süveyda şehrinde ilk kez mezhep çatışması patlak veriyor. Eğer sona ermezse bir kan gölüne doğru gidiyoruz" diyor.

AFP'ye konuşan Şam yönetimi yetkilisi, çatışmaları bitirmek için bölgeye güç gönderildiğini söyledi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, güvenlik güçlerinin Dera ve Süveyda vilayetleri arasındaki bölgelere yönlendirildiğini kaydediyor.

Süveyda Valisi Mustafa el-Bakur da halka itidal çağrısı yaptı.

Nasıl başladı?

Suriye'de iç savaş öncesi Dürzi nüfusu 700 bin olarak hesaplanıyordu. Süveyda vilayetinde halen bu azınlığın en büyük topluluğu yaşıyor.

Bu bölgedeki Sünni Bedevi aşiretler ve Dürzi topluluklar arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanıyor.

Reuters haber ajansının görgü tanıklarına dayandırdığı bilgilere göre, olaylar bir dizi insan kaçırma olayıyla başladı. Şam - Süveyda otoyolunda bir Dürzi tüccarın kaçırılması da bu bağlamda ele alınıyor.

Bu bölgede ve çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Bölgedeki Dürzi savaşçıları Şam hükümetine entegre etmek için müzakereler yapılıyordu.

Dürzi toplum liderleri çatışmaların sonlandırılması ve Şam yönetimine devreye girme çağrısı yaptı.