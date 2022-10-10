Suudi patrondan büyük skandal! Yeni doğum yapan kadına köpekleri emzirtti

Suudi Arabistan'daki bir işletmenin patronunun, yeni doğum yapan Kenyalı kadına yönelik işkencesinin fotoğrafları ortaya çıktı. Genç kadın, patronunun kendisini köpekleri emzirmeye zorladığını ileri sürdü. Olayın Kenya'da büyük yankı uyandırmasının ardından ise Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli, Kenyalıların Suudi Arabistan'da çalıştırılmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kenya'daki ailesini bırakıp Suudi Arabistan'da çalışmaya giden kadının başına gelenler, duyanları büyük üzüntüye uğrattı. İddiaya göre bir işletmede çalışmaya başlayan kadın, bir süre sonra patronunun zorbalıklarına maruz kaldı.

DOĞUM YAPTIĞI ÖĞRENİNCE ÇİRKİNLEŞTİ

Genç kadının yeni doğum yaptığını öğrenen patron, iddialara göre iş yerindeki köpeklerini kadına emzirterek videoya aldı. Ayrıca aşağılayıcı ifadeler kullandı. Kadına işkence yapıldığına ait fotoğrafların ortaya çıkması ise büyük yankı uyandırdı.

Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli

ÜLKESİNDE BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Kenyalı kadına yönelik işkencenin videosunun da ortaya çıkması, Kenya'da büyük yankı uyandırdı. Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli, Kenyalıların Suudi Arabistan'da çalışmaya gönderilmesinin yasaklanmasını istedi.