Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran'a Gitti
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu, uzun yıllar aradan sonra İran'a yapılan en üst düzey savunma ziyareti oldu.
SUUDİ Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman'ın, üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a gittiği blidirildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ve beraberindeki heyet, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı. Bin Selman'ın, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya