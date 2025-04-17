Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran'a Gitti

SUUDİ Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman'ın, üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a gittiği blidirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ve beraberindeki heyet, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı. Bin Selman'ın, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.