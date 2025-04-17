Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Bahçeli isim vermeden Rasim Ozan Kütahyalı'yı hedef aldı

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiası Bahçeli'yi küplere bindirdi
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı
Bakan Yerlikaya'yı kızdıran iddia: Hukuk önünde tek tek hesap verecekler

Gece boyunca bu görüntüyü paylaştılar! Yerlikaya'yı kızdıran iddia

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran'a Gitti

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Tahran'a Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, İran Genelkurmay Başkanı ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmek üzere Tahran'a ziyaret gerçekleştirdi. Bu, uzun yıllar aradan sonra İran'a yapılan en üst düzey savunma ziyareti oldu.

SUUDİ Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman'ın, üst düzey yetkililerle görüşmek amacıyla Tahran'a gittiği blidirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman ve beraberindeki heyet, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri tarafından karşılandı. Bin Selman'ın, Tahran'da Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yanı sıra üst düzey İranlı siyasi ve güvenlik yetkilileriyle de bir araya geleceği kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı'nın ziyareti, uzun yıllar sonra bu ülkeden savunma yetkilerinin İran'a yaptığı en üst düzey ziyaret oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.