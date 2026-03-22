Haberler

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'ndeki 5 diplomatın ülkeden ayrılmalarını istedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'ndeki 5 diplomatı 'istenmeyen kişi' ilan ederek 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi. Bu adım, İran'ın Körfez ülkelerine yönelik saldırılarına tepki olarak açıklandı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine saldırılarına tepki gösterildi. Açıklamada, İran'ın Riyad Büyükelçiliği'ndeki askeri ataşe, askeri ataşe yardımcısı ile 3 diplomatın 'istenmeyen kişi' ilan edildiği ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarının istendiği bildirildi.

İran'ın Suudi Arabistan'ın topraklarını, egemenliğini, sivil yerleşim yerlerini, ekonomik kurumlarını ve diplomatik misyonlarını hedef almasının tüm uluslararası sözleşmelerin açıkça ihlali olduğu belirtilen açıklamada, saldırıların sürmesinin ülke ilişkilerine olumsuz yansımaları olacağı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran İsrail'de 5 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 5 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'den 'Nevruz resmi tatil ilan edilsin' teklifi

Meclis'e sunuldu! Resmi tatillere bir yenisi daha ekleniyor
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor

Japonya başbakanının bu görüntüsüne tepki yağıyor: Ulusal rezalet
Gana Cumhurbaşkanı: Suarez'den nefret ediyorum ve ona hiçbir iyilik dilemiyorum

Gana Cumhurbaşkanı: Ondan nefret ediyorum ve hiçbir iyilik dilemiyorum
CHP'den 'Nevruz resmi tatil ilan edilsin' teklifi

Meclis'e sunuldu! Resmi tatillere bir yenisi daha ekleniyor
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
İran'dan İsrail ve ABD üslerine Emad ve Kadir füzeli saldırı

İran bu kez en büyük kozlarını kullandı! İsrail'in kalbine yolladılar