Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki liman saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Suudi Arabistan, Yemen'in Hadramut vilayetindeki Mukalla Limanı'na düzenlediği hava saldırısına ait yeni görüntüleri paylaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya