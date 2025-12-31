Haberler

Suudi Arabistan'ın, Yemen'deki liman saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Suudi Arabistan, Yemen'in Hadramut vilayetindeki Mukalla Limanı'na düzenlediği hava saldırısına ait yeni görüntüleri paylaştı.

SUUDİ Arabistan'ın, Yemen'deki Mukalla Limanı'na düzenlediği hava saldırısına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Suudi Arabistan, dün Yemen'in doğusundaki Hadramut vilayetindeki Mukalla Limanı'na hava saldırısı düzenledi. Saldırıya ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
