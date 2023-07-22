Suudi Arabistan, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı

Suudi Arabistan, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmamasından rahatsızlık duyulduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınayarak, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmamasından rahatsızlık duyulduğunu bildirdi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Saldırının şiddetle kınandığı açıklamada, bu tür saldırıların tekrarlanmaması için gerekli tedbirlerin alınmaması karşısında duyulan rahatsızlık vurgulandı.

Suudi Arabistan'ın dinler arasında şiddet ve nefreti körükleyen her türlü eylemi şiddetle kınadığına dikkat çekilen açıklamada, Müslümanların duygularını kışkırtan bu tür uluslararası hukuka aykırı ihlallerin tekrarlanmasına karşı uyarıda bulunuldu.

Danimarka'daki İslam karşıtı ve aşırı milliyetçi "Danske Patrioter (Danimarkalı Vatanseverler)" isimli marjinal grubun üyeleri 21 Temmuz'da Irak'ın Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, Irak bayrağını ve Kur'an-ı Kerim'i yere atarak üzerine basmıştı.