Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı iddia edildi - Haberler

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Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı iddia edildi

Haberler.com - Gözde Nur Bayar - Dünya
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Arap medyasında yer alan habere göre Suudi Arabistan Kralı Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Mekke'ye davet etti. İddiaya göre Erdoğan, bayram namazını Mekke'de kılacak.

Bir dönem gerilen Türkiye ile Suudi Arabistan ilişkilerinde, son dönemde ılımlı rüzgarlar esiyor. Arap Baharı döneminde farklı kutuplara düşen iki ülke arasındaki ilişkiler, Kaşıkçı cinayetiyle birlikte daha gerilimli bir hale gelmişti. Ancak uzun bir süredir iki ülke liderleri arasında ılımlı rüzgarlar esmeye başladı.

Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman arasında gerçekleştirilen son telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve sorunların giderilmesi için "diyalog kanallarının açık tutulmasında" mutabık kalınmıştı.

Son olarak iki ülke arasında normalleşme sürecine giren ilişkiler için Lübnan medyasından bir iddia ortaya atıldı. Tactical Report, Suud yetkililere dayandırdığı haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mekke'ye davet edildiğini söyledi.

Suudi Arabistan'dan sürpriz davet! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı iddia edildi

Ziyarette Suudi Kralı Selman ve Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile birlikte Erdoğan'ın bayram namazını Mekke'de kılacağı yazıldı.

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Dünya

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Yorumlar (1)

mehmet can:

sırf kabede bayram namazı kılmak için gidilir ama bu selman için gidilmez.

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