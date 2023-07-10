Suudi Arabistan'da uyuşturucu suçundan hapis cezasına çarptırılan uçuş görevlisi serbest kalması için krala yalvardı

Bir uçak görevlisi olan Ilaria De Rosa, Suudi Arabistan'daki yasadışı bir partide sütyeninde bulunan bir cannabis sigarasıyla yakalandıktan sonra hükümet yetkililerinden yardım talep etti. De Rosa, altı ay hapis cezasına çarptırıldı.

Litvanyalı Avion Express Havayollarında hostes olan 24 yaşındakiIlaria De Rosa, Suudi Arabistan'da Mayıs ayında sutyeninde sakladığı uyuşturucu ile yakalandı.

Tutuklu olarak yargılanan hostese mahkeme altı ay hapis cezası verdi.

Suudi Arabistan'daki yasadışı bir partide sütyeninde bulunan bir cannabis sigarasıyla yakalandıktan sonra hükümet yetkililerinden yardım talep etti.

24 yaşındaki De Rosa, ülkenin sıkı uyuşturucu yasalarını ihlal etmek suçundan altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Cidde'deki bir otelde gerçekleşen yasadışı partideyken De Rosa'nın sütyeninde bir cannabis sigarası bulundu.

Ülkede uyuşturucu suçlarına genellikle idam cezası verildiği göz önüne alındığında, De Rosa'nın cezası oldukça hafif olarak kabul ediliyor. De Rosa'nın avukatları, genç kadının serbest bırakılması için Suudi Arabistan'ın 87 yaşındaki lideri Kral Salman bin Abdulaziz Al Saud'a başvuruda bulundular.

De Rosa'nın ailesi ve diplomatlar, temyizin kabul edilmesi durumunda genç kadının bu sonbaharda evine dönebileceğini umuyorlar.