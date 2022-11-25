Suudi Arabistan'da rekor yağış! 3 yılık yağmur 6 saatte indi

Suudi Arabistan'ın Cidde kenti, sağanak yağış altında kaldı. Bu yağışın aynı zamanda bir rekor olduğu ve 3 yıllık yağışın 6 saatte indiği öğrenildi. İlk belirlemelere göre ise sel felaketi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde perşembe sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur, büyük bir felakete neden oldu. Yağış nedeniyle üniversiteler tatil edilirken, şehrin batı kıyısındaki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar ertelendi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkede 3 yılda yağacak yağışın sadece 6 saat içerisinde Cidde'ye indiği öğrenilirken, ilk belirlemelere göre yağışlar nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirdi.

2009'DAKİ REKORU GERİDE BIRAKTI

Kente düşen yağış miktarının 179 mm olduğu açıklanırken, dün etkili olan yağışın 2009 yılındaki rekor yağışı da geride bıraktığı ifade edildi.