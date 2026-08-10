Riyad'da Mobilya Fabrikasında Yangın: 16 Bangladeşli İşçi Hayatını Kaybetti

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 16 kişi hayatını kaybetti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Musa Sanaiya sanayi bölgesindeki mobilya üretim fabrikasında yangın çıktı. Yetkililer, yangında 16 Bangladeşli işçinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bangladeş Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, durumun yakından takip edildiği belirtilerek, cenazelerin en kısa sürede Bangladeş'e getirilmesi için Suudi yetkililerle iş birliği içinde olunduğu kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı