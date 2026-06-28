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Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 14 ölü

Suudi Arabistan'da helikopter düştü: 14 ölü
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Suudi Arabistan'ın Ras Tanura kentinde bir petrol şirketine ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer kazanın nedenini araştırıyor.

SUUDİ Arabistan'ın Ras Tanura kentinde bir helikopterin düşmesi sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura kentinde bir petrol şirketine ait helikopterin düşmesi sonucu 14 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve incelemenin devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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