Suudi Arabistan'da Galata Kulesi inşa edildi
Suudi Arabistan'da bir tema parkına Galata Kulesi'nin minyatürü inşa edildi. Çok konuşulan kulenin minyatür versiyonunu görmenin bedeli ise kurla çarpıldığında dudak uçuklattı.
Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde yer alan bir tema parkında minyatür Galata Kulesi inşa edildi. Parkın ortasına kurulan minyatür Galata Kulesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğradı.
Önünde İstiklal Caddesi'nin simgesi tramvay ve arkasında da Kapalı Çarşı'nın kapısı bulunan Galata Kulesi, ziyaretçilerin fotoğraf ve video çekmek için en çok tercih ettiği noktalardan biri konumuna geldi.
GÖRMENİN BEDELİ DUDAK UÇUKLATTI
Tema parkına girmenin ve minyatür Galata Kulesi'ni görmenin bedeli ise 109 Suudi Arabistan riyali. Türk lirasına çevrildiğinde bu fiyat yaklaşık 1.000 TL'yi buluyor.