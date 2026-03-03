Suudi Arabistan: İki kentte 8 insansız hava aracı imha edildi
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
SUUDİ Arabistan Savunma Bakanlığı, Riyad ve El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının imha edildiğini duyurdu.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkent Riyad ile El-Harc kentleri yakınlarında 8 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı