Suudi Arabistan: 28 İHA ve 1 balistik füze saldırısı engellendi

SUUDİ Arabistan'ın doğu bölgesine yönelik gece saatlerinde düzenlenen 28 insansız hava aracı ve 1 balistik füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği bildirildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından gece yarısından sonra yapılan açıklamalara göre, ülkenin doğu bölgesi hava saldırılarının hedefi oldu. Bakanlık tarafından yapılan 14 ayrı paylaşımda, bölgeye fırlatılan toplam 28 insansız hava aracı (İHA) ile 1 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek hedeflerine ulaşmadan havada imha edildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı