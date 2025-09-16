Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü: Kilis'te Yoğunluk

ÜLKELERİNE dönmek isteyen Suriyeliler, Kilis'te bulunan Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturuyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor. Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyeliler, Gönüllü Geri Gönderme Birimi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor. Ülkesine dönen Muhammet Elsalih (26) iç savaş nedeniyle 9 yıl önce sığındığı ve çok sevdiği Türkiye'den üzülerek ayrıldığını belirterek, " Suriye'de savaş bitti. Ülkeme dönüyorum ve çok mutluyum. Türkiye'ye teşekkür ediyorum, bize destek oldular, bizi misafir ettiler. Ülkemizde yeniden hayata başlayacağız. Orada aileme kavuşacağım" dedi.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Muhammed Şıho (25) ise ülkesine döneceği için mutlu olduğunu belirterek, "8 yıl önce Türkiye'ye geldim. Türkiye'de yaşadığım sürede her şey çok güzeldi. Türk halkına teşekkür ediyorum. Türk halkı bize iş verdi, bizi aileden biri olarak gördü. Bunun için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.