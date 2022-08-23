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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Türkiye'ye yeni operasyon resti: Suriye'de askeri bir gerilim asla kabul edilemez

Dünya Haberleri

Türkiye'nin olası operasyonu Suriye'de askeri hareketliliği artırırken, Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" çıkışında bulundu. Lavrov ayrıca Rusya ve Suriye'nin olası bir operasyonu engellemek için Türkiye ile müzakere etmek istediğini de belirtti.

Türkiye, Suriye'nin kuzeyine yeni operasyon hazırlıklarını sürdürürken, operasyona karşı çıkan Suriye hükümetinin başlıca müttefiklerinden Rusya'dan önemli bir açıklama geldi.

Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin olası operasyonuna değinerek "Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez" dedi. Mikdad'la düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Rusya ve Suriye'nin olası bir operasyonu engellemek için Türkiye'yle müzakere etmek istediğini belirtti. Lavrov ayrıca "Rusya, Türkiye-Suriye ilişkilerinin normale dönmesi için yıllardır çalışma yürütüyor" ifadelerini kullandı.

Rus bakan, İsrail'in Suriye'de son dönemde artan saldırılarını kınayarak "İsrail'e Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyma çağrısı yapıyoruz" diye konuştu.

Suriyeli mevkidaşıyla görüşen Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Bölgede askeri bir gerilim asla kabul edilemez

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price da dün Washington'ın Türkiye-Suriye sınırında yaşanan gerilimden büyük endişe duyduğunu belirtmişti. Price, "ABD, Suriye'nin kuzeyindeki son saldırılarla ilgili büyük endişe duyuyor ve tüm tarafları ateşkes hatlarını korumaya çağırıyor" demişti.

Rusya ile omurgasını terör örgütleri PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne destek veren ABD, daha önce de Türkiye'nin Suriye'ye yeni operasyon planına karşı açıklamalar yapmıştı.

Öte yandan geçen hafta Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki olası bir Türkiye operasyonuna değinerek "Bizim Esed'i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok" demesi gündem olmuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Sergey Lavrov Türkiye Suriye Rusya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Mücahit Kılıç:

Kandırıldık. part bilmem kaç :)

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Demir Acer :

Hmmm bu halde ne yapmali?! Bütün mesele burada

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