Suriyeli çiftçi, bahçesine düşen İran füzesinin enkazını hurdacıya sattı
Suriye'de yaşayan bir çiftçi, bahçesine düşen İran yapımı füzenin enkazını hurdacıya sattı. Çiftçi, füzenin parçalarını traktörüyle taşıyarak bulunduğu yerden kaldırdı ve yaklaşık 80 dolar karşılığında enkazı bir hurdacıya sattı.
FÜZE ENKAZINI 80 DOLARA SATTI
Görüntülerde çiftçinin, bahçesine düşen füzenin parçalarını traktörüyle taşıdığı anlar yer aldı. Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.