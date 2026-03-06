Haberler

Suriyeli çiftçi, bahçesine düşen İran füzesinin enkazını hurdacıya sattı

Suriyeli çiftçi, bahçesine düşen İran füzesinin enkazını hurdacıya sattı Haber Videosunu İzle
Suriyeli çiftçi, bahçesine düşen İran füzesinin enkazını hurdacıya sattı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'de yaşayan bir çiftçi, bahçesine düşen İran yapımı füzenin enkazını hurdacıya sattı. Çiftçi, füzenin parçalarını traktörüyle taşıyarak bulunduğu yerden kaldırdı ve yaklaşık 80 dolar karşılığında enkazı bir hurdacıya sattı.

Suriye'de yaşayan bir çiftçi, bahçesine düşen İran yapımı füzenin enkazını hurdacıya sattı. Olay, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle gündeme geldi.

FÜZE ENKAZINI 80 DOLARA SATTI

Edinilen bilgilere göre, bahçesine füze düşen Suriyeli çiftçi, enkazı traktörüyle taşıyarak bulunduğu yerden kaldırdı. Füzenin parçalarını toplayan çiftçinin, enkazı yaklaşık 80 dolar karşılığında bir hurdacıya sattığı öğrenildi.

Görüntülerde çiftçinin, bahçesine düşen füzenin parçalarını traktörüyle taşıdığı anlar yer aldı. Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, görüntüler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Haberler.com
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı
Sercan Hamzaoğlu, Serhat Akın'a savaş açtı: Ben onu dövmezsem şerefsizim

Bir savaş da onların arasında çıktı: Dövmezsem şerefsizim
Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu

Günlerdir haber alınamıyordu! Camı kırılarak girilen evde ölü bulundu
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi

Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi