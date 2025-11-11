Haberler

Suriye Yönetimi, Türkiye ve ABD ile 10 Mart Anlaşması'nın Uygulanması Üzerinde Uzlaşı Sağladı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Türkiye ve ABD dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, '10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik mekanizmaların belirlendiğini açıkladı. Trump, Suriye’nin yeniden inşası için destek vereceğini belirtti.

ŞAM yönetimi, Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda, SDG'nin Şam yönetimine entegrasyonunu öngören 10 Mart Anlaşması'nın uygulanması için uzlaşıya varıldığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Şara, görüşmenin ardından ABD basınına yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin geleceğini ve Orta Doğu'daki bölgesel dengeleri kapsamlı biçimde değerlendirdiklerini dile getirdi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Türkiye, Suriye ve ABD dışişleri bakanlarının Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği toplantıda, '10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasına yönelik mekanizmalar üzerinde mutabakata varıldığı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Şara'nın Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretinin 'tarihte ilk kez' yapıldığı kaydedildi. Görüşmenin 'samimi ve yapıcı bir atmosferde' geçtiği vurgulanan açıklamaya göre, Trump görüşmede 'yeni Suriye liderliğine ve Suriye halkına duyduğu hayranlığı' belirtti. ABD Başkanı ayrıca, 'ülke genelinde sağlanan kurtuluş ve istikrar kazanımları' nedeniyle takdirlerini ifade etti. Trump'ın 'ABD'nin, Suriye'nin yeniden inşa ve kalkınma sürecine gerekli desteği vermeye hazır olduğunu' aktardığı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Trump, Fidan ve Şeybani arasında yapılan çalışma toplantısının yaklaşık bir saatten uzun sürdüğünü duyurdu. Görüşmede, '10 Mart Anlaşması'nın uygulanmasının sürdürülmesine yönelik net mekanizmaların oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Kurumların entegrasyonu ve ulusal güvenliğin güçlendirilmesi süreci kapsamında, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), Suriye Arap Ordusu'na entegre edilmesi yönünde adım atılacak" ifadeleri yer aldı. ABD tarafının, 'bölgesel istikrarı güçlendirmeyi amaçlayan İsrail ile güvenlik anlaşmasına varılması konusunda destek verdiği' de aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
