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Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "8 Aralık'ta Suriye'de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan mülteciler, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ülkelerine dönmeye devam ediyor.

Suriye'ye Geri Dönüş Yapanların Sayısı 873 Bine Ulaştı

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SURİYE'YE GERİ DÖNÜŞ YAPANLARIN SAYISI 873 BİNE ULAŞMIŞTIR

Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 Aralık ayından itibaren ülkesine dönüş yapan Suriyelilerin sayısını açıkladı. Yılmaz, "8 Aralık'ta Suriye'de karanlık dönemin kapanmasıyla birlikte güvenli bir şekilde Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısı 873 bine ulaşmıştır" dedi.

Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıBlackened:

Ben eksilen görmüyorum??

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

yalanciyi düdüklesinler mi ? 10 milyon multeci var

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Haber YorumlarıHacı Taştan:

Nerde her sokak hala suriyeli dolu, ev kiralari hala yukseliyor bos ev yok

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Haber Yorumlarımurat özkan:

bizim mahallede duruyor hepsi İstanbul kıyamet gibi suriyeli dolu akşam nargile keyfi yapıyorlar :)

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Haber YorumlarıSelim K:

Devede kulak

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Haber YorumlarıEmre Yoldaş:

peki yeni katılanların sayısı?? gidip gelenlerin sayısı ??

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Haber YorumlarıSer_hat:

İyi 10da1i dönmüş

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Haber Yorumlarıaykut.mcse:

Gidenlerden geri dönenleri de açıklasalar ya, tabi yerse.

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Haber YorumlarıRead R:

Hadi orada daha 3 gün önce 3000 kişi öldürüldü ve kayboldu. Ben bir Hatay'lı nusayri alevisi olarak Birleşmiş Milletler den koruma Hâkı istiyorum. Zere kadar Akp güvenim yok

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Haber Yorumlarıünal öztürk:

gittikleri antep kilis adıyaman yani güney dogu bölgesinde daha dikkat çeker ilk gidenler oralardan gidecek bu sayı 2026 kadar 1,5-2 milyonu bulacak sonra 2,5-3 miltonuda bulacak

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