Suriye ve İsrail Arasında Güvenlik Anlaşması Müzakereleri İlerliyor

Suriye lideri Ahmed Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına varma konusunda müzakerelerin "ilerleyen günlerde" sonuç verebileceğini söyledi.

Şara, 17 Temmuz'da Şam'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada Suriye'nin hava sahasına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterecek ve Birleşmiş Milletler (BM) tarafından gözetilecek bir güvenlik anlaşmasının "gerekli" olduğunu söyledi.

Şara ayrıca Suriye ile İsrail'in Temmuz ayında bu konuda mutabakata varmasına "dört beş gün" kaldığını, ancak güneydeki Süveyda vilayetinde çıkan çatışmalar yüzünden müzakerelerin sekteye uğradığını ifade etti.

Suriye, ABD ve Ürdün'ün 16 Eylül'de ülkenin güneyindeki Süveyda vilayeti hakkında yeni bir yol haritası imzaladı.

Yol haritası kapsamında Dürzi azınlığın çoğunlukta olduğu vilayette kamu düzeninin yeniden tesis edilmesi ve bölgenin Şam'a yeniden entegrasyonu için çalışmalar yürütülecek.

Ahmet Şara, İsrail ile güvenlik anlaşmasına varılması durumunda başka anlaşmalar da imzalanabileceğini vurguladı.

Ancak ABD'nin öncülüğünde imzalanan İbrahim Antlaşmaları'na benzer normalleşme anlaşmaları ya da bir barış antlaşmasının henüz masada olmadığını belirtti.

Fransız AFP haber ajansına konuşan bir Suriye dışişleri bakanlığı yetkilisi ise İsrail ile 2025 sonuna kadar birden fazla anlaşmanın imzalanmasının planlandığını söyledi.

İsmini vermeden konuşan yetkili, anlaşmaların güvenlik ve askeri alanlarında olduğunu ifade etti.

İsrail ve Suriye arasında 1974'ten bu yana ateşkes var, ancak barış ilan edilmedi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1981'de ilhak etti.

Ayrıca Aralık 2024'te Beşar Esad yönetiminin devrilmesinden sonra Suriye'nin güneyindeki bazı yerleşim yerlerinde ve stratejik öneme sahip Hermon Dağı'nda da kontrolü ele geçirdi.

Şara'nın açıklamayı yaptığı gün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, İngiltere'nin başkenti Londra'da İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer ile biraraya geldi.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, bir gazeteciye yaptığı özel açıklamada barış müzakereleri için iki bakanı Londra'da ağırladığını söyledi.

Barrack'ın kendi sosyal medya hesabında da paylaştığı açıklamada tarafların tüm azınlıkların güvenliğini teminat altına alacak bir uzlaşmaya varmak amacıyla "hızlandırılmış müzakere sürecine girdiğini" söyledi.

Suriye, ABD ve Ürdün'ün 16 Eylül'de imzaladığı yeni yol haritasında Şam ve İsrail arasındaki güvenlik müzakerelerine de değinilmişti.

Anlaşma metninde ABD'nin "hem Suriye hem de İsrail'in meşru güvenlik endişelerine hitap eden ve aynı zamanda Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünü vurgulayan" bir anlaşma üzerinde çalıştığı ve süreci Ürdün'ün de destekleyeceği vurgulanmıştı.

ABD'ye 25 yıl sonra ilk ziyaret

Şara'nın açıklamalarının ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani 18 Eylül'de ABD'ye gidiyor.

Yirmi beş yıl sonra ilk kez bir Suriye dışişleri bakanı ülkeyi ziyaret ediyor.

Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Axios sitesine verdiği demeçte Şeybani'nin ABD'li siyasetçilerle Suriye'ye yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu konuşacağını söyledi.

Ahmet Şara da önümüzdeki hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu için ABD'ye gidecek.

ABD tarafından terör örgütü kabul edilen Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğini yapan Şara hem ABD hem de BM tarafından yaptırım listesinde olduğu için bu ziyaretini özel izinle gerçekleştirecek.

Şara, 1967'de Nurettin el-Atasi'nin ardından BM Genel Kurulu'na hitap eden ilk Suriyeli lider olacak.

