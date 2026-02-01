Haberler

Şara ile Macron telefonda görüştü

Güncelleme:
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'nin istikrarı ve yeniden imarı konularında telefon görüşmesi yaptı. Macron, Suriye'deki ateşkesten memnuniyetini ifade etti.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un telefonda görüştüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, bölgedeki son gelişmeler ve Suriye'nin istikrarı ile yeniden imar konusunun desteklenmesi ele alındı. Macron'un, Suriye'deki ateşkesten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Suriye'nin birliğini ve egemenliğini güvence altına alan anlaşmanın uygulanması gerektiğini söylediği aktarıldı.

