Haberler

Suriye ordusu: İnsani yardım koridoru açılacak

Suriye ordusu: İnsani yardım koridoru açılacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Ordusu, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'nde insani yardım koridoru açılacağını duyurdu. İki kez otobüs gönderme girişimlerinin başarısız olması sonrası, bölgedeki sivillerin güvenliği için geçiş çağrısında bulunuldu.

SURİYE Ordusu, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'ne otobüs gönderme girişimlerinin iki kez başarısız olması nedeniyle saat 16.00-18.00 arasında insani yardım koridoru açılacağını bildirdi.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'ne otobüs gönderme girişimlerinin iki kez başarısız olması nedeniyle saat 16.00-18.00 arasında insani yardım koridorunun açılacağını duyurdu. Açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'ndekilerin El-Avarid Geçidi üzerinden Halep kentinin diğer mahallelerine geçmeleri çağrısında bulunuldu. Ayrıca, SDG mensuplarının silahlarını bırakmaları istenerek, kendilerinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti

Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Türkiye'nin 'çay tiryakisi' şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı

Türkiye'nin çay tiryakisi şehri belli oldu! Karadeniz illerini solladı
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Halep'te YPG'li gruplar kendilerini taşıyacak otobüslere ateş açtı

Suriye yeniden karıştı! Otobüslere ateş açtılar
Üniversite öğrencisi kız 'Beni çarşıya bırak' dedi, motorcudan aldığı cevapla şoke oldu

Üniversiteli kız "Beni çarşıya bırak" dedi, aldığı cevapla şoke oldu
Motorine bu gece 93 kuruş indirim geliyor

Araç sahiplerine güzel haber! Bu gece dev bir indirim geliyor