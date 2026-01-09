Suriye ordusu: İnsani yardım koridoru açılacak
Suriye Ordusu, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'nde insani yardım koridoru açılacağını duyurdu. İki kez otobüs gönderme girişimlerinin başarısız olması sonrası, bölgedeki sivillerin güvenliği için geçiş çağrısında bulunuldu.
SURİYE Ordusu, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'ne otobüs gönderme girişimlerinin iki kez başarısız olması nedeniyle saat 16.00-18.00 arasında insani yardım koridoru açılacağını bildirdi.
Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Halep'in Şeyh Maksoud Mahallesi'ne otobüs gönderme girişimlerinin iki kez başarısız olması nedeniyle saat 16.00-18.00 arasında insani yardım koridorunun açılacağını duyurdu. Açıklamada, Şeyh Maksud Mahallesi'ndekilerin El-Avarid Geçidi üzerinden Halep kentinin diğer mahallelerine geçmeleri çağrısında bulunuldu. Ayrıca, SDG mensuplarının silahlarını bırakmaları istenerek, kendilerinin güvenliğinin sağlanacağı ifade edildi.