Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camii'nde cuma namazı sırasında şiddetli patlama meydana geldi.

Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede bulunan camide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en ez 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

"İNTİHAR SALDIRISI" İDDİASI

Reuters'a konuşan yetkililer patlamanın bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirilen saldırıdan ya da önceden yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Yerel bir yetkili, patlamanın camide büyük hasara yol açtığını açıkladı.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Suriye devlet medyası, güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.