Suriye'de bir camide patlama! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Güncelleme:
Suriye'nin Humus bölgesinde bir camide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre patlama sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Güvenlik yetkilileri patlamanın bir intihar saldırganı tarafından yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti.

Suriye'nin Humus kentindeki İmam Ali Camii'nde cuma namazı sırasında şiddetli patlama meydana geldi.

Alevilerin yoğun olarak yaşadığı bir mahallede bulunan camide meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre en ez 3 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

"İNTİHAR SALDIRISI" İDDİASI

Reuters'a konuşan yetkililer patlamanın bir intihar saldırganı tarafından gerçekleştirilen saldırıdan ya da önceden yerleştirilen patlayıcı maddelerden kaynaklanmış olabileceğini belirtti. Yerel bir yetkili, patlamanın camide büyük hasara yol açtığını açıkladı.

BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI

Suriye devlet medyası, güvenlik güçlerinin olayın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldığını ve patlamanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeyYah Saruhanli:

su israili destekleyen gruplar kimse onları yok etmedikleri sürece o ülke düzelmez aşiretleride yok etmeleri şart .bazen güzel düzen istiyorsan birilerin ölmesi şart türkiye hiç düzelmez cunki baştakiler abd calışanları ne akp ne chp hicbirinden hayır gelmez bu ülkeye bize bir fatih sultan mehmet lazım.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıIhsan Okur:

Cok sayida ölü ve yarali manseti atiyosunuz ya.insan tabi merak ediyor.haberi okuyor ve 3kisi öldü yaziyor.sizin cok sayida olu anlayisiniz 3 kisi mi? Mesela 2 olsaydi az sayida mi olacakti? Yada 40-50 kisi olsaydi nasil tarif edecektiniz bu sayiyi? Demem o ki ,yeterki haber okunsunda her turlu yalan basligi atalim diyorsunuz demi? Diger bir deyisle toplumu her zaman aptal yerine koyalim.nasil olsa itiraz edemiyorlar.cok sahtekarsiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüneşin oğlu:

Kan emici vampirler suriyeden el çekmedikce oraya huzur gelmeyecek

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFLOZOF:

Bu cografya hic bir zaman gelişmez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

