Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

BAŞKENT ŞAM'DA PATLAMA

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus'un ele geçirilmesinin hemen ardından yapılan açıklamada ise yeni hedeflerinin artık başkent Şam olduğunu ilan etti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Şam'da patlama meydana geldi.

EMEVİ MEYDANI'NI İŞARET ETMİŞLERDİ

Patlama muhaliflerin Şam'daki 'buluşma yeri' olarak açıkladığı Emevi Meydanı'nda gerçekleşti. Öte yandan patlamanın Emevi Meydanı'nda konuşlu olan radyo ve televizyon binası yakınında meydana geldiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı binasının da yakında bir yerde olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Rejim güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini ele geçirmişti. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.