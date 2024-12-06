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Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da şiddetli patlama
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Suriye'nin başkenti Şam'da bir patlama meydana geldi. Patlama, Esad karşıtı muhaliflerin Humus'u ele geçirmesinin ardından Şam'daki 'buluşma yeri' olarak açıkladığı Emevi Meydanı'nda gerçekleşti.

Suriye'de başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinde ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin iç kesimlerine ulaştı. Suriye rejimi güçleriyle çatışan ve Hama kent merkezinin kontrolünü ele geçiren Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) başını çektiği rejim karşıtı gruplar, başkent Şam öncesi son kale olarak nitelendirilen Humus kentinin iç kesimlerine ulaştı.

BAŞKENT ŞAM'DA PATLAMA

Rejim karşıtı silahlı gruplar, Humus'un ele geçirilmesinin hemen ardından yapılan açıklamada ise yeni hedeflerinin artık başkent Şam olduğunu ilan etti. Bu açıklamadan birkaç saat sonra Şam'da patlama meydana geldi.

EMEVİ MEYDANI'NI İŞARET ETMİŞLERDİ

Patlama muhaliflerin Şam'daki 'buluşma yeri' olarak açıkladığı Emevi Meydanı'nda gerçekleşti. Öte yandan patlamanın Emevi Meydanı'nda konuşlu olan radyo ve televizyon binası yakınında meydana geldiği ifade edildi. Genelkurmay Başkanlığı binasının da yakında bir yerde olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Rejim güçleri ile yaşanan şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini ele geçirmişti. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Haberler.com / Ayça Elal - Dünya
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıJokerAllame:

buraya gelmeyin de gerisi beni ilgilendirmez

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Haber YorumlarıÇağrı Sevgili:

esad düşünsün bundan sonrasını

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Haber YorumlarıMuratsa:

OLAN BIZE OLDU YINE GELECEKLER YİNE GELECEKLERR.

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

inşallah bir kaç güne esad i yok ederler

Yorum Beğen40
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Haber YorumlarıMustafa Ozdil:

nerde şiddetli bir çuval unu atsan oda aynı etkiyi yapar

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Haber Yorumlarıayhan konca:

Hayır anlamadığım Türkiye savaş kazanmış gibi seviniyor, kalanını da çağırın gelsinler nasıl olsa enayi çok bu ülkede

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Aziz nesin nede haklıymış türkler konusundaki tespitinde ne kadar haklıymış

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Buraya gelselerde kimsenin umrunda olmaz akpnin kuklalarını öne atarız

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