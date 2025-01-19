Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan yeni hükümet; İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasaklayan bir karar aldığını duyurdu.

Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi'nin açıklamasında, Maliye Bakanlığı'nın 17 Aralık tarihli genelgesinde İran, İsrail ve Rusya menşeli malların Suriye topraklarına girişinin yasakladığını açıkladı. Alınan kararın ardından, tüm kara ve deniz sınır liman idarelerine dağıtılacağı öğrenildi.

İRAN VE İSRAİL KARARI SONRASINDA GELDİ

Bu karar, İran ve İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan resmî genelgeden sonra geldi. Buna karşılık Suriye'de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine de İran ve İsrail vatandaşlarını ülkeye taşımalarının yasak olduğu aktarılmıştı.

THY DE AÇIKLAMA YAPTI

Başkent Şam'a uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları da söz konusu karara uyarak Suriye'ye söz konusu iki ülke vatandaşlarını taşımayacağını duyurmuştu.