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Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı

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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yeni hükümet İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasaklayan bir karar aldı. Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi'nden yapılan açıklamada kararın tüm kara ve deniz sınır liman idarelerine dağıtılacağı öğrenildi.

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de kurulan yeni hükümet; İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasaklayan bir karar aldığını duyurdu.

Suriye Geçiş ve Limanlar İdaresi'nin açıklamasında, Maliye Bakanlığı'nın 17 Aralık tarihli genelgesinde İran, İsrail ve Rusya menşeli malların Suriye topraklarına girişinin yasakladığını açıkladı. Alınan kararın ardından, tüm kara ve deniz sınır liman idarelerine dağıtılacağı öğrenildi.

İRAN VE İSRAİL KARARI SONRASINDA GELDİ

Bu karar, İran ve İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan resmî genelgeden sonra geldi. Buna karşılık Suriye'de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine de İran ve İsrail vatandaşlarını ülkeye taşımalarının yasak olduğu aktarılmıştı.

THY DE AÇIKLAMA YAPTI

Başkent Şam'a uçuşlara başlayan Türk Hava Yolları da söz konusu karara uyarak Suriye'ye söz konusu iki ülke vatandaşlarını taşımayacağını duyurmuştu.

Suriye, İran, Rusya ve İsrail mallarının ülkeye girişini yasakladı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

Türkiye mallarına da yasak geldi yüzde 500 gümrük vergisi eklendi akp koyunları zafer kutluyordu birde

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Haber YorumlarıVEFA:

Afganistan olmaya doğru hızla gidiyor bağnaz, yobaz kardeşler! Vardır bunda da bir hayır, önce dibi görmeden kurtuluş olmaz!!

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Haber Yorumlarıİbrahim Demirel:

Yönetim onurlu, halk onurlu olunca korkmayın

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Türkiye bu kararı neden almasın ? İsrail ve İran bu iki seytanın malları ve şahısları girmesin bu ülkeye

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Haber YorumlarıÇotanak:

Türkiye zamanla bunları kıvama getirir şimdilik yapılacak çok önemli başka işler var

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Haber Yorumlarıhamza ergün:

Ula helal olsun

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Allah Allah... İsrail'in EN BÜYÜK DOSTU ve DESTEKÇİSİ "AMERİKA" ve İNGİLTERE... Peki, Amerikan ve İngiliz mallarının girişini NEDEN YASAKLAMAMIŞ ?... DAHASI DA VAR : Suriyede "RECEP" in yönetime getirdiği bu HTŞ teröristleri, 14-Aralık-2024'te Suriye'de bulunan Filistin direniş örgütlerinin (HAMAS, EL-FETİH) silahlarına el koydu ve bu Filistinli gruplara bundan sonra Suriyede faaliyet gösteremeyeceklerini bildirdi. Direnişçilerin silah bulundurmalarına, Suriyede karargah, eğitim kampına İZİN YOK

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Inşallah islam sonunda muaffak olur.

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Bizim ülke gibi degiller bu konuda en azından .

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Haber YorumlarıAdem:

Editör.Suriye den sonra virgül değil noktalı virgül koyacan kardeş

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