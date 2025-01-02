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Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Colani ve Abdi tek bayrakta anlaştı

Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Colani ve Abdi tek bayrakta anlaştı
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Suriye'de yeni yönetimin fiili başkanı Colani ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi arasında bir görüşme gerçekleşti. Olumlu bir havada geçtiği bildirilen görüşme sonrası yapılan açıklamada, 'Terör örgütü kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceği' kaydedildi.

ABD destekli terör örgütü Ypg'nin siyasi kanadının Washington temsilcisi Bessam İshak, Londra merkezli Suudi Arabistan gazetesi Şark-ul Avsat'a verdiği röportajda, YPG ve HTŞ arasında bir dizi görüşme gerçekleştiğini, bu görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. İshak, YPG lideri Mazlum Abdi'nin Şam'da yeni Suriye yönetimin fiili başkanı Ahmed eş-Şara ile pazartesi günü bir toplantı gerçekleştirdiğini de söyledi ve "sadece askeri konuların ele alındığını ve koordinasyon mekanizması ile ortak meselelerin görüşüldüğünü" ifade etti.

'TEK BAYRAK'TA ANLAŞTILAR

Şara geçen hafta Şam'da HTŞ öncülüğünde Esad rejimine karşı savaşan silahlı grupların liderleriyle bir araya gelmiş, bu görüşmeye YPG/SDG katılmamıştı. SDG'nin toplantıya katılmamasıyla ilgili olarak İshak, ''Toplantıya kendi askeri durumu nedeniyle katılmadı. Ancak kendisiyle (Şara ile) yaptığı son görüşmenin resmi ve ilan edilmiş olması, iki taraf arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözüldüğünün olumlu bir göstergesidir" ifadesini kullandı.

Şam'daki görüşmenin dostane bir şekilde gerçekleştiğini kaydeden İshak, ''SDG kontrolündeki tüm bölgelerde yeşil Suriye bayrağının göndere çekileceğini'' ifade etti. Besam İshak, ''koordinasyon ve işbirliği mekanizmasının başından beri en üst düzeyde olduğunu'' söyledi.

HTŞ İLE DOĞRUDAN TEMAS HALİNDE

Gazete, Suriye'de silahlı grupların aralık ayında Halep'e girmesinin ardından SDG'nin, Tel Rıfat ve çevresinde, Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerindeki Kürtlerin güvenliğinin sağlanması için HTŞ ile doğrudan ve sürekli temas halinde olduğunu belirtti.

ABD ve uluslararası koalisyon güçleri tarafından desteklenen Kürt ve Arap güçlerinden oluşan SDG, kuzeyde Rakka vilayetinin merkezi Tabka kentini, Fırat Nehri'nin batısındaki El Kafsa ve Miska kasabalarını, Haseke vilayetinin tamamını ve Deyrizor vilayetinin kuzey doğu kırsalını kontrol ediyor.

Kaynak: ANKA / Rabia Dalkılıç - Dünya
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