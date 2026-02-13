Haberler

Suriye, Gaziantep'te konsolosluk açmayı planlıyor

Suriye, Gaziantep'te konsolosluk açmayı planlıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Yeni temsilcilikler, Suriye vatandaşlarının üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçlıyor.

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Gaziantep'te konsolosluk açılması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Almanya'nın Bonn kentindeki Suriye Konsolosluğu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Gaziantep'te bir konsolosluk açılması için çalışmaların devam ettiğini duyurdu.

Şeybani, konsolosluk ağının genişletilmesi planı kapsamında Gaziantep ve Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde açılacak yeni temsilciliklerin bölgedeki Suriye vatandaşlarının üzerindeki yükü hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz

2 milyon 200 bini olan alıyor! İşte 3+1 evin en ucuza satıldığı ilimiz
Tereyağı fiyatının 3 ay içerisindeki değişimi 'Yok artık' dedirtti

Bunun adı zam değil zulüm!
Fahriye Evcen'in Burak Özçivit'e takındığı tavır tanıtıma damga vurdu

Fahriye'nin Burak'a takındığı tavır tanıtıma damga vurdu
Trump'tan Netanyahu fırçası! Herzog'dan tek cümlelik yanıt geldi

Trump fırça atmaya kalktı, tek cümlelik yanıt tokat gibi indi
Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi

Yevmiyesi ödenmeyince fabrikayı ateşe verdi! Dudak uçuklatan zarar
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız

Bu haberi okuyunca ona bir kez daha hayran kalacaksınız