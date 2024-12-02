Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin rejime karşı başlattığı harekatta kısa sürede ağır kayıplar verdi. Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri kaybeden Esad adeta Şam'a sıkışıp kaldı.

ESAD, ABD'Yİ SUÇLADI

Rusya ve İran'ın desteğini güç de olsa yavaş yavaş arkasına alan Esad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, çatışmalar için, "ABD çıkarları doğrultusunda bölge haritasını yeniden çizme girişimi" yorumunu yaptı. Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.