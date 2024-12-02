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Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor

Suriye Devlet Başkanı Esad: ABD, bölgeyi yeniden çizmeye çalışıyor
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Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesindeki çatışmalarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. ABD'yi işaret eden Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, muhaliflerin rejime karşı başlattığı harekatta kısa sürede ağır kayıplar verdi. Halep ve İdlib gibi kritik şehirleri kaybeden Esad adeta Şam'a sıkışıp kaldı.

ESAD, ABD'Yİ SUÇLADI

Rusya ve İran'ın desteğini güç de olsa yavaş yavaş arkasına alan Esad'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Devlet Başkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Esad, çatışmalar için, "ABD çıkarları doğrultusunda bölge haritasını yeniden çizme girişimi" yorumunu yaptı. Esad, "Terörist tırmanışı, bölgeyi bölme ve içindeki ülkeleri parçalama ve haritayı ABD ve Batı'nın hedefleri doğrultusunda yeniden çizme gibi geniş kapsamlı hedefleri yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. 29 Kasım'da Halep kent merkezine kadar giren silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirdi.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüray Dilli:

Ülkesinin kuzey doğusundaki sözde otonom devlete o kadar bel bağlamış ki Abd , Taramp ,liderlerini başkanlık devir teslim törenine çağırıyor. En ön sıralarda yer ayırtarak hem de. Ee İran'a sıra geldiğinde kimi kullanacağı belli oldu. Esad'ın petrollerini gaspa devam...

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Haber YorumlarıSokrates:

Putin'e yaranmak için ABD diyor kendide biliyor Türkiye nin dewrede olduğunu Esad ya bizim dediğimizi yapıcan ya da ailen tarih olacak

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