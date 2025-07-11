Suriye'deki orman yangını Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı

Suriye'deki orman yangını Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı
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Suriye'deki orman yangını Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı
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Suriye'nin Lazkiye bölgesinde başlayan ve günlerdir süren orman yangını, Türkiye'nin Hatay ilinin Yayladağı ilçesine sıçradı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sınırı geçen alevlere müdahale ederken; Yayladağı ilçesi, devam eden yangın nedeniyle duman tabakasıyla kaplandı.

Suriye'nin Lazkiye bölgesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay'ın Yayladağı ilçesine sıçradı. Sınır hattında devam eden ve zaman zaman Türkiye tarafına geçen alevlere ekipler müdahale ediyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinin Türkmendağı bölgesinde bir süre önce başlayan orman yangınını söndürmek için Türkiye'den de destek ekip gitmişti.

SURİYE'DEKİ YANGIN TÜRKİYE'YE SIÇRADI

Günlerdir devam eden orman yangınında alevler, ülkenin en güneyinde bulunan Hatay'ın Yayladağı ilçesi sınırına ulaştı. Teyakkuzda bekleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, zaman zaman sınırı geçen alevlere müdahale ediyorlar.

YAYLADAĞI DUMANLA KAPLANDI

Günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle Yayladağı ilçesi duman tabakasıyla kaplandı. Ekiplerin sınır hattında teyakkuzda olduğunu ifade eden Celal Sarı, alevlere müdahale eden ekiplere kolaylıklar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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