Suriye'deki Kilise Saldırısının DEAŞ Tarafından Gerçekleştirildiği Açıklandı

Suriye'deki Kilise Saldırısının DEAŞ Tarafından Gerçekleştirildiği Açıklandı
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Suriye İçişleri Bakanlığı, Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik saldırının DEAŞ'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi. Saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

SURİYE İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik saldırının DEAŞ'lı bir terörist tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin Baba, dün akşam saatlerinde başkent Şam'ın Duveyla bölgesindeki Mar İlyas Kilisesi'ne düzenlenen terör saldırısıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Saldırıyı kınayan Suriye İçişleri Bakanlığı adına konuşan Baba, ilk soruşturma bulgularının eylemin terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi.

İbadethanelerin güvenliğinin devletin kırmızı çizgisi olduğunu aktaran Baba, saldırıya karışan herkesin adalet önünde hesap vereceğini ve Mar İlyas Kilisesi'nin en kısa sürede restore edileceğini kaydetti. Baba, terör saldırısının yalnızca belli bir kesimi değil, tüm Suriyelileri hedef aldığını vurgulayarak, eylemin Suriye devletinin vatandaşlarını korumakta yetersiz olduğu izlenimini yaratmayı amaçladığını dile getirdi.

Suriye Sağlık Bakanlığı ise terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye, yaralıların sayısının ise 63'e yükseldiğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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