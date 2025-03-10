Suriye'de hükümet ile YPG anlaştı

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Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

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Suriye'de yeni hükümetle anlaşmaya imza atan PKK/YPG terör örgütü, ateşkes ilan ederek silah bırakacaklarını açıkladı. PKK/YPG'nin Suriye ordusuna katılacağı belirtildi. İşte tarihi anlaşmanın detayları...

Suriye Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyini işgali altında bulunduran terör örgütü PKK/ Ypg ile devlet kurumlarının entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldı.

PKK/ YPG DEVLET KURUMLARINA KATILACAK

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile terör örgütü PKK/YPG elebaşı 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma uyarınca, terör örgütü PKK/YPG silah bırakacak ve devlet kurumlarına entegre olacak.

Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

ANLAŞMANIN DETAYLARI

İmzalanan 8 maddelik anlaşmanın detayları şu şekilde:

  1. Tüm Suriyelilerin, dini veya etnik kökenine bakılmaksızın liyakate dayalı temsiliyet ve siyasi katılım hakkının güvence altına alınması.
  2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.
  3. Suriye topraklarının tamamında ateşkes sağlanması.
  4. Kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların, sınır kapıları, havaalanları ve petrol ile gaz sahaları da dahil olmak üzere devlet yönetimi altında birleştirilmesi.
  5. Tüm yerinden edilmiş Suriyelilerin, devlet koruması altında kendi memleketlerine dönüşünün sağlanması.
  6. Suriye'nin, Esad yönetiminin kalıntılarına ve ülkenin güvenliği ile birliğine yönelik tüm tehditlere karşı mücadelesinin desteklenmesi.
  7. Bölünme çağrılarına, nefret söylemine ve çatışma çıkarmaya yönelik girişimlerin reddedilmesi.
  8. Anlaşmanın yıl sonuna kadar uygulanmasını sağlamak amacıyla uygulama komitelerinin çalışmalara başlaması.

Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları

Suriye'de YPG silah bırakıyor! İşte tarihi anlaşmanın tüm detayları
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıCece Cece:

Yazıklar olsun yana başımızda bir terör devleti kuruluyor Kendi elimizle kuruyoruz

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme39
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Haber YorumlarıAtilla Sav:

Gelişmeler güzel ??

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
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