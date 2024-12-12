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Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından göreve başlayan yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alacağını duyurdu.

27 Kasım Çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad'a karşı operasyon başlatan silahlı muhalifler 61 yıllık Baas rejimini 12 gün içinde devirdi.

ÜLKENİN GELECEĞİ MERAK KONUSU

Yaşanan gelişme dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği ise büyük merak konusu.

YENİ HÜKÜMET SÖZCÜSÜ DUYURDU

AFP'nin son dakika haberine göre Suriye'nin yeni hükümeti anayasayı ve parlamentoyu 3 ay askıya alacağını duyurdu. Suriye'nin yeni hükümet sözcüsü ülkenin anayasası ve parlamentosunun, Beşar Esad'ın devrilmesinden sonraki 3 aylık geçiş dönemi boyunca askıya alınacağını söyledi.

"YARGI VE İNSAN HAKLARI KOMİTESİ KURULACAK"

Sözcü "Anayasayı incelemek ve ardından değişiklikler sunmak için bir yargı ve insan hakları komitesi kurulacak" dedi.

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, rejim lideri Esed başkentten kaçmıştı.

Öte yandan, Suriye Milli Ordusu da aralıkta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini terör örgütü PKK/YPG'den kurtarmıştı. Operasyonda Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki en büyük terör yuvasına dönüşen bölge PKK/YPG'den temizlenmişti.

Suriye'de yeni hükümet, anayasayı ve parlamentoyu 3 ay boyunca askıya aldı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Netenyahu yapar anayasasını hahaha bop projesi anlarsınız ya

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme64
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Haber YorumlarıJokerAllame:

Burayı almak lazım @r@pl@rd@n @d@m olmaz israril alacağına biz alalım

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme24
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Haber YorumlarıMurat Ergin:

Suriyeyi beşeri sistemle yònetmeyin islami hükümle yönetin.

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme29
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Haber Yorumlarımurat taşkan :

israil ıssızdan alttan alttan ilerlerken ne parlementosu ne yasası

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarıömer:

gayet güzel bir Suriye olacak, eminim

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıAlparslan Türkdoğan:

Bir parçasıda özgür Kürdistan olsun.

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıgolebicemarti golebicemarti:

Lütfen "Kuvvetler Ayrılığı" olan bir "Anayasa" yapın. Saygılarımla.

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Haber YorumlarıMehmet Akgündüz:

joker sen kesin alırsın

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Haber Yorumlarıefkan sonkan:

isid devleti.

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