Muhalifler Şam'a girince, rejim askerleri Irak'a kaçtı
Suriyeli muhaliflerin Şam'a ilerleyişi devam ederken Esad rejimine bağlı askerlerin el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Askerlerin Irak'a girdiği anların görüntüleri de sosyal medyada dolaşıma girdi.
Suriye'de Esad karşıtı silahlı grupların Şam'a ilerleyişi sürüyor. Bir çok kentten çekildiğini açıklayan Esad rejimine bağlı askerlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
IRAK'A KAÇTILAR
İddiaya göre, Esad rejimine bağlı askerler el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.
Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI
Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.