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Muhalifler Şam'a girince, rejim askerleri Irak'a kaçtı

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Suriyeli muhaliflerin Şam'a ilerleyişi devam ederken Esad rejimine bağlı askerlerin el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Askerlerin Irak'a girdiği anların görüntüleri de sosyal medyada dolaşıma girdi.

Suriye'de Esad karşıtı silahlı grupların Şam'a ilerleyişi sürüyor. Bir çok kentten çekildiğini açıklayan Esad rejimine bağlı askerlerle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

IRAK'A KAÇTILAR

İddiaya göre, Esad rejimine bağlı askerler el-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak'a sığındı. Irak haber ajansı INA'ya konuşan adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir kaynak, Suriye rejimine bağlı bine yakın askerin Irak'a el-Kaim Sınır Kapısı üzerinden giriş yaptığını söyledi.

Suriye rejimi askerlerinin Irak'a girmeleri sırasında çekildiği iddia edilen bazı görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Irak resmi makamlarından konuya ilişkin henüz hiçbir açıklama yapılmadı.

Muhalifler Şam'a girince, rejim askerleri Irak'a kaçtı
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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