Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de
Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.
