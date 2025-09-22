Haberler

Suriye'de İlk Parlamento Seçimleri 5 Ekim'de
Güncelleme:
Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimlerinin tarihini 5 Ekim olarak açıkladı.

SURİYE'de Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını açıkladı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim'de yapılacağını duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
