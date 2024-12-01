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Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü

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Suriye'de Esad rejimine karşı saldırılarını devam ettirerek Halep, İdlib ve Hama illerini ele geçiren muhalif grubun liderinin Rusya'nın hava saldırısında öldürüldüğü iddia edildi. Rus uçaklarının Halep saldırısında öldürüldüğü ifade edilen Ahmed Hüseyin eş-Şer, ABD tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak 10 milyon dolar ödülle aranıyordu.

Arap medyasının doğrulanmamış haberlerine göre, dün Suriye'nin Halep kentine saldıran İslamcı grubun liderinin, Rus hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü.

RUSYA SALDIRI DÜZENLEDİ

Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Rusya Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerinin Suriye ordusuna destek amacıyla Suriyeli muhaliflere saldırı düzenlediğini duyurdu.

ABD 10 MİLYON DOLAR ÖDÜL KOYMUŞTU

Ahmed Hüseyin eş-Şer'a, savaştaki ismi Ebu Muhammed el-Culani (ya da Golan Tepeleri'nde doğduğunu belirten Golani) olarak biliniyor ve ABD tarafından Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist olarak aranıyor ve hakkında 10 milyon dolar ödül konuyor.

ABD VE RUSYA TERÖRİST GRUP OLARAK TANIMLANIYOR

Grubu, bir zamanlar Nusra Cephesi olarak bilinen Hayat Tahrir el-Şam veya HTŞ, ABD, Rusya, Türkiye ve diğer devletler tarafından terörist grup olarak tanımlanıyor. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Moskova'nın yakın bir müttefiki.

Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKadir Özer:

Ganimetleri alamdan gitti ateşi bol

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