Suriye'deki protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen protestolarda meydana gelen olaylarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 108 kişi de yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya