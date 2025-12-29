Haberler

Suriye'deki protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen protestolarda meydana gelen olaylarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 108 kişi de yaralandı.

SURİYE'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen protestolarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basını Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen protestolardaki can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi paylaştı. Protestolarda, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 108 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
