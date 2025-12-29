Suriye'deki protestolarda 4 kişi hayatını kaybetti

SURİYE'nin Lazkiye, Tartus ve Humus illerinde federasyon talebiyle düzenlenen protestolarda 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

