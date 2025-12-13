Haberler

Suriye'de Düğün Sırasında Patlama: 33 Yaralı

Suriye'de Düğün Sırasında Patlama: 33 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin Dera ilinde bir düğün sırasında meydana gelen patlamada 33 kişi yaralandı. Kimliği belirsiz kişilerin 2 el bombası attığı bilgisi alındı.

SURİYE'nin Dera ilinde, düğün sırasında meydana gelen patlama sonucu 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneyinde yer alan Dera ilindeki Abidin köyünde, düğünde esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişi yaralandı.

Yetkililer, kimliği belirsiz kişilerin, düğünün olduğu alana doğru 2 el bombası atması sonucu patlamanın yaşandığını aktardı. Patlamada yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü

O bir çocuk da olabilirdi! Sokak ortasında dehşete düşüren görüntü
100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi! Kilosunu 700 bin liraya satıyor

100 bin lira maaşlı işi bırakıp sektör değiştirdi
Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir

Premier Lig devi batıyor! Futbolcuları Süper Lig'e gelebilir
Merkez Bankası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü

Kredi kartı kullananlar dikkat! Gece yarısı değişti
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Atatürk'ün portresini tükürüp yırtan kuryenin yaptığı yanına kalmadı

Atatürk'ün portresini tükürüp yırttı! Yaptığı yanına kalmadı
Trabzonspor derbisi öncesi Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı

Beşiktaş'tan bomba Rafa Silva kararı
TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu

TÜRK-İŞ'in kapalı zarfındaki asgari ücret talebi belli oldu
Üzerine ağaç devrilen İbrahim Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama geldi

Üzerine ağaç devrilmişti... Ünlü oyuncudan üzen haber
Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı: Gül Anne'yi sarılarak aşağı itti, ben şok oldum

Olay sırasında evde olan Tuğyan'ın arkadaşı cinayet anını anlattı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

Ünlü oyuncuların tuttuğu kocaman balık şaşırttı!
Üvey çocuğuna işkence edip ölümüne neden olan anne idam edildi

İşkenceci üvey anne idam edildi
title