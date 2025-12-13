Suriye'de Düğün Sırasında Patlama: 33 Yaralı

SURİYE'nin Dera ilinde, düğün sırasında meydana gelen patlama sonucu 33 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suriye basınında yer alan haberlere göre; ülkenin güneyinde yer alan Dera ilindeki Abidin köyünde, düğünde esnasında patlama meydana geldi. Patlama sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 33 kişi yaralandı.

Yetkililer, kimliği belirsiz kişilerin, düğünün olduğu alana doğru 2 el bombası atması sonucu patlamanın yaşandığını aktardı. Patlamada yaralananların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.