Suriye'de devrim niteliğinde "Kürtçe" eğitim kararı

Suriye'de devrim niteliğinde 'Kürtçe' eğitim kararı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın Kürtlerle ilgili yayımladığı kararnamenin ardından ilk resmi adım atıldı. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasına ilişkin resmî bir karar yayımladı.

  • Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasını öngören resmi kararname yayımladı.
  • Kürtçe dersi, Kürt nüfusunun belli bir oranda yüksek olduğu bölgelerde devlet okullarında isteğe bağlı olarak okutulacak ve öğrencilerin dersten alacakları notların genel başarı ortalamasında etkisi olmayacak.
  • Kürtçe eğitim müfredatının Ulusal Eğitim Müfredatını Geliştirme Merkezi tarafından en geç bir yıl içinde tamamlanması hedefleniyor ve müfredatın ulusal eğitim çerçevesiyle uyumlu olması şartı getirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Suriyeli Kürtler ile ilgili geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımlamasının ardından dikkat çeken bir adım geldi. Suriye Milli Eğitim Bakanlığı, Kürtçenin devlet okullarında seçmeli ders olarak okutulmasını öngören resmi kararname yayımladı.

SURİYE'DE KÜRTÇE SEÇMELİ DERS OLARAK VERİLECEK

Kürtçenin okutulmasının Suriye Anayasası'ndaki kültürel ve dilsel hakların korunması, Kürtlerin Suriye'nin ulusal kimliğinin bir parçası olduğunun vurgulandığı karara göre, Kürtçe isteğe bağlı olarak Kürt nüfusunun belli bir oranda yüksek olduğu bölgelerde devlet okullarında okutulacak. Kürtçe dersi isteğe bağlı (seçmeli) olarak okutulacak. Öğrencilerin dersten alacakları notların, genel başarı ortalamasında etkisi olmayacak. Dersler mevcut eğitim planları çerçevesinde gösterilecek, bu süreçte yeni müfredatlar hazırlanacak.

1 SENE İÇERİSİNDE MÜFREDAT OLUŞTURULACAK

Bakanlığa bağlı Ulusal Eğitim Müfredatını Geliştirme Merkezi, Kürtçe eğitim müfredatını hazırlamakta görevli olacak. Müfredatın en geç bir yıl içinde tamamlanması hedeflenirken, ulusal eğitim çerçevesiyle uyumlu olması şartı getirildi.

Kürtçe öğretmenliği yapacak öğretmenlerin bakanlığı düzenlediği kurslardan mezun olması gerekecek. Bu şartı taşımayanlardan Kürtçe alanında yeterlilik belgesine sahip olması, yazılı ve sözlü yeterlilik sınavlarını geçmesi istenecek.

