Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Suriye ordusunun Lazkiye ilinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor. Çatışmalarda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DEVRİK ESAD REJİMİ YİNE SALDIRDI

Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

11 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.