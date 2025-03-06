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Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

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Suriye'de devrik Beşar Esad rejimine ait unsurlar, ordu güçlerine saldırı düzenledi. Çıkan çatışmada Suriye ordusundan en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye ordusunun Lazkiye ilinde devrik Beşşar Esed rejimi unsurlarına yönelik düzenlediği operasyon devam ediyor. Çatışmalarda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

DEVRİK ESAD REJİMİ YİNE SALDIRDI

Suriye resmi haber ajansı SANA, Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda bir güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Haberde, ölü ve yaralıları hastaneye sevk etmek için olay yerine hareket eden bir ambulansın da devrik rejim unsurları tarafından hedef alındığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin köye takviye birlikler gönderdiği ve bölgede söz konusu unsurlarla çatışmalar yaşandığı aktarıldı.

11 GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Ceble ilçesinde bulunan Hımeymim Havalimanı ve Deniz Akademisi yakınlarında devam eden çatışmalarda en az 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Böylece gün boyu düzenlenen çatışmalarda toplamda Suriye Ordusu'ndan en az 11 güvenlik gücü yaşamını yitirdi. Çatışma noktalarına zırhlı araçların da yer aldığı takviye güçler sevk edildi. Devrik rejim unsurlarının saldırısını protesto için İdlib, Humus, Lazkiye ve Halep illeri ile Ceble'de yüzlerce kişi meydanlarda toplandı.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATMIŞTI

Ceble'ye bağlı Beyt Ana köyü, "Kaplan Güçleri" olarak bilinen 24. Fırka'nın komutanı ve işlediği katliamlarla tanınan Süheyl el-Hasan'ın memleketi olarak da biliniyor. Suriye ordusu, Lazkiye ve Dera ilinde son iki günde silahlarını teslim etmeyi reddeden devrik rejim unsurlarına operasyon başlatmıştı.

Suriye'de devrik Esad rejiminden orduya saldırı:11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAli Davut Boyar:

TR de biri isyan etse hain terörist başka ülke de ise özgürlük savaşçısı . Düne kadar ABD ve İsrail le Esad ı düşüren kim di :)

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Haber YorumlarıI. Borrel:

Yokmu buna bir babayiğit, sonlandırsın...

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Bakalim Isin Gercek Boyutu Ne ?? Bizde Olunca Darbe-Kalkisma Deniliyor Diye Biliyorduk..

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Haber YorumlarıKim kimse:

Esat defolup gitti çok sevindik ama ters giden birşeyler olmaya başladı yıllardır Suriye topraklarına giremeyen israil esat gidince Suriye in yaklaşık %30 toprağına el koydu ypg teröristler ise htş ile askeri ortaklık anlaşması yaptı yani şimdi Suriye 3 bölündü ileride türkiyede bir parçasını alabilir 4 olacak. Şimdi asıl soru bu işten kim kâr lı çıktı?

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Haber Yorumlarıdeniz merdan:

SMO Operasyon başlattı temizlik kısa sürer ama sahada etkisini görmek için ciddi tebdirler alınması lazım, içimizdeki irancılar gibi orada da suriyeli gözüküp her türlü işbirliğine hazır bir kitle var, güvenliğin tesis edilmesi devletin kurumlarının tesis edilip sımsıkı çalışır hale gelmesi lazım. Güvenlik olmadı mı insanlar üretmez tüketir Devlet geri kalır.... Esed kırıntılarını savaşa çekip orada temizlemek lazım başka kaçarı yok.

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