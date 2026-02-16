Haberler

Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinde, mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'nin Suveyda şehrinde bomba yüklü araç infilak etti. Olayda çok sayıda kişi yaralandı.

SURİYE'DEKİ PATLAMADA ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Suveyda'nın El-Kureyya beldesinde silah ve mühimmat yüklü bir araçta patlama meydana geldi. Olayda ilk belirmelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

PATLAMA TÜRBENİN YAKINLARINDA MEYDANA GELDİ

Patlamanın, mühimmat yüklü aracın Sultan Paşa el-Atrash Türbesi yakınındayken meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin - Dünya
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Şeytan kol geziyor. Huzuru bozmanın peşinde. Ama bilmiyor ki Allahin da bir hesabı var.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeven Ergün:

SEN HEP DUSUN HAREKET YOK DOTUNU KIMILDAT AKKOYUN

yanıt1
yanıt7
Haber YorumlarıGoethegitme:

Leven sana git gel yapiyoruz ya en güzel hareketimiz

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

İsrailin ve kullanışlı aparatlarının işi ..

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

Turkiyeden cok suriye haberi okuyoruz suriyeyi onarmaya Suriyenin ekonomik asker demografik yapısına katkıya bulunmaya haziriz diye gece gunduz uykularimiz kaçıyor suriyeyle yatıp suriyeyle kalkıyoruz resmen hayraniz onlara ya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati
Aylar sonra ortaya çıktı! Juventus Teknik Direktörü Spaletti'den Süper Lig devine ret!

Spalletti, Süper Lig devini elinin tersiyle itmiş
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati