Üye Girişi
Haberler

Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da İsrail'in Gazze'yi işgaliyle başlayan gergin ortam yeniden alevlendi. Zaman zaman İsrail'in hava saldırıları düzenlediği İsrail'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen bir savaş uçağı düştü. Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen bir savaş uçağı düştü.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejim güçlerinin kontrolündeki Deyrizor'un Muhsan ilçesinde bilinmeyen nedenle bir savaş uçağı düştü.

PİLOT SAĞ KURTULDU

Düşen uçağın yandığı, pilotun ise sağ kurtulduğu öğrenildi. Suriye'de çatışan taraflardan düşen uçakla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

SURİYE-İSRAİL GERİLİMİ

Öte yandan İsrail ile Suriye arasındaki gerginlik devam ediyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Abdullah Aydemir - Dünya

Orta Doğu Deyrizor İsrail Suriye Suriye Dünya Gazze Pilot Suriye İsrail Politika Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 28 Ağustos Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Bein Sports CANLI izle! (SAKARYASPOR AMEDSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler? Sakaryaspor Amedspor maçı hangi kanalda? Sakaryaspor Amed maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Sakaryaspor Amedspor maçı CANLI izle! (FULL HD) Sakarya Amed maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? MasterChef Pilav tarifi! En güzel Pilav tarifi! Pilav tarifi nasıl yapılır? Pilav için malzemeler! MasterChef Kuru Fasülye tarifi! En güzel Kuru Fasülye tarifi! Kuru Fasülye tarifi nasıl yapılır? Kuru Fasülye için malzemeler! Kuru fasulye hangi fasulyeyle yapılır, hangi et kullanılır? Kuru fasulye etli mi olur etsiz mi? 29 Ağustos 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, boğa, kova burcu yorumu! 29 Ağustos AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ali Yüce kimdir? Galatasaray yöneticisi Ali Yüce istifa etti mi? TRT 1 canlı maç izle! BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki MasterChef eleme adayları kim? 28 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? CANLI maç izle! (BAŞAKŞEHİR MAÇI) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Başakşehir St Patricks maçı nereden izlenir? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 28 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ölümüne Aşk Filmi: Oyuncuları, Konusu ve Detayları Bizim Köylü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Köylü filmi ne zaman, nerede çekildi? İyi Aile Çocuğu filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? İyi Aile Çocuğu filmi ne zaman, nerede çekildi? Nalan filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Nalan filmi ne zaman, nerede çekildi?
title