Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesinin ardından Suriye'de birbiri ardına önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

ŞARA GEÇİŞ DÖNEMİNİN CUMHURBAŞKANI OLDU

Suriye'nin başkenti Şam'da tüm askeri grupların katılımıyla düzenlenen "Zafer Konferansı"nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilirken, anayasanın yürürlükten kaldırıldığı, ordu ve parlamentonun feshedildiği açıklandı.

CUMHURBAŞKANLIĞI LOGOSU GÜNCELLENDİ

Öte yandan Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler de yenileniyor. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı logosu değişirken yeni tasarımdaki 3 yıldız detayı dikkat çekti.

TASARIMCIDAN NET MESAJ

Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.