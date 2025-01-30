ABD'de helikopterle uçak çarpıştı: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
Trump, ABD'yi sarsan uçak kazası sonrası kuleyi suçladı

ABD'yi sarsan kaza sonrası Trump suçluyu ilan etti
Çalışanları, Halit Ergül'ün ifadesini yalanladı: Gece çalışan bir güvenlik görevlisi görmedik

Çalışanları Halit Ergül'ü yalanladı: Bu zamana kadar hiç görmedik
Bolu Belediyesi akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Belediye akraba çiftliğine dönmüş! Yeğene yardımcılık, geline müdürlük

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından başlatılan ülkenin yeniden inşası sürecinde Cumhurbaşkanlığı logosu da güncellendi. Suriye'de düzenlenen Zafer Konferansı'nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilmişti.

61 yıllık Baas rejiminin 8 Aralık 2024 tarihinde devrilmesinin ardından Suriye'de birbiri ardına önemli değişiklikler yaşanmaya devam ediyor.

ŞARA GEÇİŞ DÖNEMİNİN CUMHURBAŞKANI OLDU

Suriye'nin başkenti Şam'da tüm askeri grupların katılımıyla düzenlenen "Zafer Konferansı"nda Ahmed Şara geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edilirken, anayasanın yürürlükten kaldırıldığı, ordu ve parlamentonun feshedildiği açıklandı.

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

CUMHURBAŞKANLIĞI LOGOSU GÜNCELLENDİ

Öte yandan Suriye'nin yeniden inşası sürecinde ulusal logo, kimlik ve resmi belgeler de yenileniyor. İlk olarak Cumhurbaşkanlığı logosu değişirken yeni tasarımdaki 3 yıldız detayı dikkat çekti.

Suriye Cumhurbaşkanlığı logosu güncellendi

TASARIMCIDAN NET MESAJ

Tasarımcı Muhammed Selvaye "Ulusal kimlik, sadece bireysel belgelerle sınırlı değil. Biz Suriye'yi, uluslararası alanda daha güçlü şekilde temsil edecek bir kimlik oluşturuyoruz" dedi.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
img

Aylık destek miktarı 6 bin 100 liraya yükseltildi
img

Rahmi Özkan günlerdir yayında yoktu: Müge Anlı'dan açıklama geldi
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı
Öğretmenler artık 14 aylık eğitim için 400 bin TL alacak

Hem eğitim alıp hem 400 bin TL alacaklar
Süper Lig devinden Göztepe'ye Romulo için eşi benzeri görülmemiş teklif

Süper Lig devinden eşi benzeri görülmemiş teklif
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.