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Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi

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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa Trump'ın 'Gazze planı'na ilişkin yaptığı açıklamada "Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur" ifadelerini kullandı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına tepki göstererek; "Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur" dedi.

Suriye'nin yeni Cumhurbaşkanı Ahmed Şaraa, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye yönelik planlarına ilişkin açıklama yaptı.

"UMUT VERİCİ BAŞLANGIÇ"

Verdiği bir röportajda açıklamalarda bulunan Şaraa, Trump'ın şu ana kadar olumlu mesajlar verdiğini belirterek, özellikle Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmesi halinde küresel çatışmaları durdurmada kilit bir oyuncu olabileceğini söyledi.

Trump hakkındaki düşüncelerini dile getiren Colani, "İç politikaya ve ABD ekonomisini canlandırmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, son 20 yılda oldukça fazla istikrarsızlığın yaşandığı Orta Doğu'da barışın inşasıyla da ilgileniyor. Bu umut verici bir başlangıç" dedi.

"HEPSİ BAŞARISIZ OLDU"

Trump'ın tepki çeken Gazze planına değinen Şaraa, "Hiçbir gücün insanları topraklarından sürebileceğine inanmıyorum. Birçok ülke bunu yapmaya çalıştı ve hepsi başarısız oldu, özellikle de Gazze'deki son savaş sırasında. İnsanlar acıya, ölümlere ve yıkıma katlandılar ama topraklarını terk etmeyi reddettiler. Trump'ın Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorlayacak bir çabaya öncülük etmesi ne akıllıca ne ahlaki ne de siyasi açıdan doğru olur" ifadelerini kullandı.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Donald Trump, geçtiğimiz hafta Filistinlileri Mısır ve Ürdün gibi başka yerlere yerleştirdikten sonra harap olmuş Gazze'yi, "Orta Doğu'nun Rivierası" olarak yeniden inşa etmeyi öngörerek, Gazze'yi "ABD'nin devralması" fikrini ortaya atmıştı. Trump'ın bu açıklamaları, dünya çapında tepkilere yol açmış ve çok sayıda ülke İsrail'in yanı sıra bağımsız bir Filistin Devletini de içeren iki devletli bir çözümde ısrar ederek, öneriyi kesin dille reddetmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şaraa'dan Trump'a Gazze tepkisi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMahmut Çevik:

sen kimsinki Amerika’ya akıl veriyorsun

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Haber YorumlarıRevolver:

terör örgütü lideri konuşmuş... ama patrona karşı konuşmasında ayıp etmiş...

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

valla bu adam gibi adam biraz gücü olsa dagitir

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Haber Yorumlarısiyah.beyaz:

Trump denen siyonist emparyalist in planları varmış .. elbet HAKKIN da Rabbimin de planı var Enfal suresi 30. ayet ''Allah tuzak kuranların (tuzakları boşa çıkaranların) en hayırlısıdır...

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

ABD SEBEKLERININ SÖYLEDIGINE DEGIL ICRAATLRINA BAKACAKSINIZ.

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Haber Yorumlarıkadirozerr:

amerikanın getrdgi yaratık güya amerikya ayar veriyor

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