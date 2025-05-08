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Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Yaptırımların Devamı İçin Hiçbir Gerekçe Yok

Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Yaptırımların Devamı İçin Hiçbir Gerekçe Yok
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Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa'da yaptığı basın toplantısında Suriye'ye uygulanan yaptırımların gereksiz olduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılara ilişkin açıklamalarda bulunarak, durumun sakinleştirilmesi için uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriye'ye uygulanan yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe olmadığını söyledi.

Fransa'yı ziyaret eden Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Şara, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği saldırılarla ilgili, "Ara bulucularla bölgedeki durumun sakinleşmesi ve gerginliğin azaltılması için çabalar sürüyor. Böylece olaylar, her iki tarafın da kontrolünü kaybetmesine neden olacak bir noktaya gelmeden önce önlenebilir" dedi.

Şara, İsrail'in Suriye'ye müdahalesinin rastgele ve düzensiz olduğunu belirterek, " İsrail, 1974 tarihli anlaşmayı ihlal etmiştir. Şam'a ulaşmamızdan itibaren, ilgili tüm taraflara Suriye'nin 1974 anlaşmasına bağlı olduğunu ve UNDOF güçlerinin (Birleşmiş Milletler'in Golan Tepeleri'ndeki Ateşkes Gözlem Gücü) mavi hatta geri dönmeleri gerektiğini bildirdik. UNDOF güçlerinin birkaç kez Şam'a ziyaretleri oldu. Biz, İsrail ile ilişkisi olan tüm ülkelerle iletişim kurarak, İsrail'in Suriye iç işlerine müdahale etmeyi durdurması, Suriye hava sahasını ihlal etmemesi ve bazı tesisleri bombalamamaları için baskı yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Şara, Beşar Esad rejimi döneminde Suriye'ye uygulanan yaptırımlara da değinerek, yaptırımların devam etmesi için hiçbir gerekçe olmadığını vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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