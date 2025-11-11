Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan ABD'de Esed çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump ile tarihi bir görüşme gerçekleştiren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Fox News kanalına verdiği röportajda çarpıcı ifadeler kullandı. Şara "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir" dedi. Şara, Esed'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin de altını çizdi.

  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD ile DEAŞ karşıtı koalisyona katılma konusunu görüştüklerini ve bu konuda müzakerelerin devam edeceğini açıkladı.
  • Şara, İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceklerini, ancak Başkan Trump'ın bu sürece yardımcı olabileceğini belirtti.
  • Şara, Beşşar Esed'in Suriye'ye teslim edilmesi gerektiğini ve Rusya'nın bu konuda farklı görüşte olabileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump ile görüştükten sonra Amerikan Fox News kanalına bir röportaj veren Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk Washington ziyaretinin yansımalarını değerlendirdi. Suriye'nin eski rejimi döneminde 60 yıl boyunca dünyanın geri kalanından izole edildiğini ve bu süreçte ABD ile Suriye arasında bir kopukluk yaşandığını anlatan Şara, Suriye'nin kurulmasından sonraki ilk Beyaz Saray ziyaretinin bu bakımdan çok önemli olduğunu belirtti.

Şara, eski rejimin düşmesinden sonra Suriye'nin yeni bir döneme girdiğini ve bu yeni dönemde özellikle ABD ile ilişkilerde "yeni bir strateji" üzerinden ilerlenebileceğini anlattı.

SURİYE, DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILMAYA HAZIRLANIYOR

Ahmed Şara, Suriye'nin DEAŞ Karşıtı Koalisyona katılması konusunu ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini ve DEAŞ'la mücadele konusunda Washington ile görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Şara, 10 yıl boyunca DAEŞ'a karşı birçok savaşa katıldıklarını kaydederek, "ABD ordusunun Suriye'de bulunmasının nedenleri var ve şu anda Suriye hükümeti ile koordinasyon içinde olması gerekiyor. Bu yüzden bu konuları tartışmamız, ABD ile DEAŞ'la mücadele hakkında konuşmamız ve bir anlaşmaya varmamız gerekiyor." değerlendirmesini yaptı. Trump ile Suriye'ye yaptırımların tamamen kaldırılması konusunu da ele aldıklarını vurgulayan Şara, özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kendisine ve diğer bazı Suriyeli yetkililere uygulanan yaptırımların kaldırılması kararına atıf yaptı.

"İSRAİL İLE ŞU ANDA DOĞRUDAN MÜZAKEREYE GİRMEYECEĞİZ"

Öte yandan Şara, Suriye ile İsrail arasındaki ilişkilerin geleceğine ilişkin bir soruya yanıt verirken, Suriye'deki Abraham Anlaşmaları'na katılması gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Şara, "Suriye'nin İsrail ile sınırı var ve İsrail 1967'den beri Golan Tepeleri'ni işgal ediyor. İsrail ile şu anda doğrudan müzakereye girmeyeceğiz, belki Başkan Trump bu tür bir müzakereye yardımcı olabilir." yorumunu yaptı.

"BEŞŞAR ESED SURİYE'YE TESLİM EDİLMELİDİR"

Beşşar Esed'in halen Rusya'da serbest bir şekilde yaşamaya devam etmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Şara, Esed'in yaptıklarının hesabını vermesi gerektiğinin altını çizdi. Şara, "Rusya, bir şekilde Suriye halkına karşı savaşa katılmıştır. Bu nedenle, Suriye ile yapılan müzakerelerin bir parçası olarak, Beşşar Esad da dahil tüm arananlar Suriye'ye teslim edilmelidir. Ruslar farklı bir görüşte olabilir ancak adalet yerini bulmalıdır." şeklinde konuştu.

EL KAİDE BAĞLANTISI DA SORULDU

Suriye Cumhurbaşkanı, geçmişte El Kaide ile ilintisine ilişkin bir soruya yanıt verirken, şu değerlendirmeleri yaptı: "Bence bu geçmişte kalan bir konu. Başkan Trump ile bunu tartışmadık. Trump'la gelecek hakkında konuştuk. Suriye'deki gelecekteki yatırım fırsatları hakkında konuştuk. Suriye artık jeopolitik bir müttefik ve ABD'nin, özellikle gaz çıkarma konusunda büyük yatırımlar yapabileceği bir yer olarak görülüyor."

Ahmed Şara, 11 Eylül'deki El Kaide saldırılarıyla ilgili bir soruya ise "O zamanlar ben sadece 19 yaşındaydım, yani çok genç bir insandım ve o zamanlar herhangi bir karar verme yetkim yoktu. Bu konuyla hiçbir ilgim yok. O zamanlar benim bölgemde El Kaide yoktu. Dolayısıyla bu soruyu yanlış kişiye soruyorsunuz. Öldürülen her sivil için yas tutuyoruz ve insanların savaştan acı çektiğini, özellikle de savaşın bedelini ödeyen sivillerin acı çektiğini biliyoruz." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (10)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

tipe bak Beşar Esed geri iade edilmeliymiş.. ulan senin karın senden 15 yaş küçük ne anlatıyorsun sen!

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme86
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısinan ay:

Ln maaaal karısının 15 yaş Küçük olması sana göre neyi değiştirir

yanıt36
yanıt4
Haber YorumlarıAli Tokgönül:

Mardinli , sen çocuk musuuun , bunak mısıııınn nesin anlamak mümkün değil . Sen 1400 küsur sene geriye git , kimler kimlerle kaç yaş farkla evlenmişler ona bak ama iyi bak ( Googleye sor o sana söyler ) .

yanıt4
yanıt26
Haber YorumlarıMehmet Aydın:

O kadar zübük var ki bu doğru yorumu beğenmeyen

yanıt3
yanıt22
Haber Yorumlarımetin:

Senin atan da 15 yaşında kızlarla ilişki yaşardı.Aç google Atatürkün sevgilileri diye yaz çıkar.Tabi bunlar resmi kayıtlar.

yanıt9
yanıt5
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Sevgili mardinli, mardinde bu bahsettiğin olay yüzyıllardır yaşanıyor. Birşey yaptın mı? Engel olsaydın ya.

yanıt7
yanıt1
Haber YorumlarıSahin Sahin :

Teröristler ülke yönetirse... vatanseverlerde hain ilan edilir. Esat zamaninda israil suriyeye saldirabiliyormuydu? Simdi ise meydan onlara kaldi

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme34
yanıtYanıtla
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
Beyaz Saray'daki görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu

Beyaz Saray'daki tarihi görüşmeye Trump'ın Erdoğan sözleri damga vurdu
Netanyahu'dan tecavüz görüntülerine sert tepki: Korkunç bir iftira

Netanyahu'yu küplere bindiren tecavüz görüntüsü: Korkunç bir iftira
Bahis oynadığı belirtilen 1024 futbolcuyu bekleyen ceza belli oldu

Bahis oynadığı belirtilen futbolcuları bekleyen ceza
Mustafa Kemal Atatürk'ü anan Fatih Erbakan'ın paylaşımına tepki var

Fatih Erbakan'ın 10 Kasım paylaşımına tepki var
Futbolda bahis soruşturması! Necip Uysal suç duyurusunda bulundu

Bahis oynadığı iddia edilen Necip uyanır uyanmaz soluğu orada aldı
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru yapmak isteyenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu

Hayallerine kavuşmak için şubelere koştular! Kuyruğun sonu görünmüyor
Eren Elmalı'nın yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu

Eren'in yerine A Milli Takım'a eklenen isim belli oldu
Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı

Sucuğun içinden çıkan cisim, ağızları açık bıraktı
Nasıl olduğuna kimse anlam veremiyor: Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü

Böyle bir şey nasıl olur? Bozkırın ortasında dehşete düşüren görüntü
Güllü'nün ölümünde ilgili yeni gelişme: TÜBİTAK'a üç kritik talimat

Güllü'nün ölümünde TÜBİTAK devreye girdi: Üç kritik talimat
İngiltere'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası

İngiltere'de Ferdi fırtınası
Oyuncak silahlı baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş

Baskının perde arkası! Güntekin Onay'ın o sözleri fitili ateşlemiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.