Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere'de

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere'nin başkenti Londra'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başbakan Keir Starmer ile bir araya geldiği bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İngiltere'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunan Şara, bugün ise Londra'daki Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya geldi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Şara'nın, Londra ziyareti kapsamında üst düzey İngiliz yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi

İBB davasında mütalaa! 7 kişi için tahliye talep edildi
Haberler.com
500

Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
163 kilo verdi ama çilesi bitmedi

163 kilo verdi ama çilesi bitmedi
Herkes banyodakini Ronaldo sandı! Gerçek sonradan ortaya çıktı

Viral video ortalığı karıştırdı: gerçek sonradan ortaya çıktı
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Genç kadını öldüresiye dövüp tecavüz etti

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü
Bahçeli'den hükümete acil çağrı: Yasal düzenlemeler için uygun iklim oluşmuştur

Tehlikeye dikkat çekti! Bahçeli'den hükümete acil çağrı
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim

Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Böyle kayınvalide dost başına! Damadı için 15 kilo verdi

Allah herkese böyle kayınvalide versin! Damadı için yaptığına bakın