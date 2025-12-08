Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan 'birlik' çağrısı

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyelilere 'birlik' çağrısında bulunarak, "Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde Emevi Camii'nde sabah namazı kıldırdı. Camiye askeri kıyafetle giden Şara'ya, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar eşlik etti.

Şara, Şam'daki Emevi Camii'nde sabah namazının ardından yaptığı konuşmada, camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı. Rejim değişikliğinin birinci yıl dönümüne değinen Şara, Suriye'nin içinden geçtiği zor bir dönemin sona erdiği ilk anlarda yaşadığı duyguları ifade etti. Şara, "Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Güçlü bir Suriye inşa etmenin önemini hatırlatan Şara, istikrarı pekiştirmek, egemenliğini korumak ve halkın fedakarlıklarına layık bir geleceğe ulaşmak için Suriyelilerin çabalarını birleştirmesi gerektiğini söyledi.