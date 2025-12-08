Haberler

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan 'birlik' çağrısı

Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan 'birlik' çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde Suriyelilere birlik çağrısında bulundu ve güçlü bir Suriye inşa etmenin önemine vurgu yaptı.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Suriyelilere 'birlik' çağrısında bulunarak, "Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz" dedi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, rejim değişikliğinin birinci yıl dönümünde Emevi Camii'nde sabah namazı kıldırdı. Camiye askeri kıyafetle giden Şara'ya, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de bulunduğu bazı bakanlar eşlik etti.

Şara, Şam'daki Emevi Camii'nde sabah namazının ardından yaptığı konuşmada, camiye takdim edilen Kabe örtüsünden alınan ve üzerine Kur'an-ı Kerim ayetleri işlenen hediyeyi açtı. Rejim değişikliğinin birinci yıl dönümüne değinen Şara, Suriye'nin içinden geçtiği zor bir dönemin sona erdiği ilk anlarda yaşadığı duyguları ifade etti. Şara, "Tüm ümmet için yeni bir tarih yazan devrimcileri ve kahraman savaşçıları hatırlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Güçlü bir Suriye inşa etmenin önemini hatırlatan Şara, istikrarı pekiştirmek, egemenliğini korumak ve halkın fedakarlıklarına layık bir geleceğe ulaşmak için Suriyelilerin çabalarını birleştirmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
İmamoğlu'nun diploma davasında 3. duruşma! Salonda yaşananlar mahkeme başkanını kızdırdı

Salonda olanlar mahkeme başkanını kızdırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Genel Başkanlığa yeniden seçilen Hüseyin Baş'tan iddialı sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz

Kongreye damga vuran sözler: Türkiye'nin sorunlarını 1 yılda çözeriz
İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı

İllerden peş peşe haberler! Çok sayıda yol ulaşıma kapandı
2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu

2 gündür aranan 10 yaşındaki çocuk yaralı halde toprağa gömülü bulundu
Trabzonspor'dan İrfan Can Kahveci bombası

Gözünü şampiyonluğa dikti! Ezeli rakibin yıldızını istiyor
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Bahis soruşturmasında gözaltına alınan 37 şüpheli adliyeye sevk edildi

Bahis soruşturmasında yeni gelişme!
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı

Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı 11 mahalle karantinaya alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.