Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'li Generallerle Basketbol Oynadı

SURİYE Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD'li generallerle basketbol oynadığı bir video paylaştı.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Şam'daki halk sarayında Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve kendisinin, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Brad Cooper ile DEAŞ'a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon'un Komutanı Kevin Lambert ile basketbol oynadığı görüldü. Şeybani paylaşımında, "Sıkı çalış, daha sıkı oyna. Amiral Brad Cooper ve Tuğgeneral Kevin Lambert ile sahada birkaç atış" ifadelerini kullandı.