Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile Görüştü
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve Suriye Özel Temsilcisi ile bir araya gelerek bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Yeni talimatlar vermiştir. Altın tasta israile sunduğumuz suriye için yeni emirler vermiştir. Üstelik bizim paramızla.....

