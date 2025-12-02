Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD Büyükelçisi Tom Barrack ile Görüştü

SURİYE Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile görüştüğü bildirildi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı kabul etti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de hazır bulunduğu görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.