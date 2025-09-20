Suriye Bayrağı Washington'daki Büyükelçilikte Gönderde

SURİYE bayrağı, ABD'nin başkenti Washington'daki Suriye Büyükelçiliği binasında göndere çekildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye bayrağını Washington'da 2014'te kapatılan büyükelçilik binasında göndere çekti. Bayrak çekmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şeybani, "On yıllar süren yokluğun ardından, Suriye bayrağı bugün Washington'daki büyükelçiliğimizin üzerinde dalgalanıyor. Gurur ve onurla, dirençli bir halkı ve bölünmemiş bir vatanı temsil ediyorum. Suriye geri döndü" ifadelerini kullandı.